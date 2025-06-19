Зеленський назвав новий дедлайн для завершення війни: скільки ще чекати

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський заявив, що війну в Україні потрібно завершити до кінця цієї каденції Дональда Трампа.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні за 19 червня.

«Бажано закінчити війну в цьому терміні президента Трампа. Я дуже розраховую на його допомогу. Дуже розраховую на вплив Сполучених Штатів. Це те, що може допомогти. Санкції потрібні. Дипломатія потрібна. Безпека потрібна», — сказав Зеленський.

Реклама

Зауважимо, що Трамп перебуватиме у Білому домі до 20 січня 2029 року.

Також, коментуючи сьогоднішній обмін полоненими, Зеленський закликав Росію до негайного обміну всіх на всіх — без жодних ультиматумів.

«Потрібне реальне припинення вогню. Потрібне реальне закінчення війни. Україна готова зустрічатися на найвищому рівні — це рівень саме рішень», — сказав президент.

Він запевнив, що «готовий зустрічатись у будь-якому форматі з тими, хто ухвалює рішення і хто має відповідні повноваження, зокрема з Путіним», хоч той і «пересидів конституційні повноваження щонайменше на три терміни». Таким чином Зеленський відреагував на вчорашнє звинувачення Путіна, що мовляв президент України «нелегітимний».

Реклама

Раніше морпіх ЗСУ поділився своїм баченням, коли закінчиться війна в Україні