Зеленський назвав ціну нафти, за якої Росія не зможе фінансувати війну

© Associated Press

Президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів Європейського Союзу із закликом посилити санкційний тиск на Росію, обмежити її прибутки від експорту нафти та надати Україні передбачувану фінансову й політичну підтримку.

Виступ відбувся під час засідання Європейської ради 27 червня, повідомляє сайт глави держави.

Одним із ключових меседжів Зеленського стала необхідність зниження цінової стелі на російську нафту. На його думку, тільки радикальне обмеження енергетичних прибутків Кремля може змусити Москву згорнути війну.

“Факти очевидні: щоб зменшився апетит Росії до війни, мають зменшитися її нафтові прибутки. Стеля в 45 доларів може допомогти наблизити мир. Але для справжнього, тривалого миру необхідно встановити ціну в 30 доларів за барель – і ми поділилися цим із партнерами з Європи та США”, – наголосив президент.

Зеленський також озвучив очікування, що 18-й пакет санкцій ЄС буде сфокусовано на:

нафтовій торгівлі РФ;

“тіньовому” танкерному флоті;

російських банках і фінансових каналах;

логістиці та постачанні компонентів для виробництва зброї.

Крім санкцій, Зеленський звернув увагу на необхідність стабільної підтримки України з боку партнерів. Він нагадав про важливість замороження російських активів і використання цих коштів на потреби української оборони.

Ще один важливий акцент – інтеграція України у програму SAFE (Security Action for Europe). Зеленський запропонував залучити Україну до спільних закупівель зброї, оскільки саме ЗСУ мають практичний досвід застосування сучасного озброєння на полі бою.

“Україна повинна брати участь у спільних закупівлях оборонної продукції як від виробників ЄС, так і від українських”, – зазначив він.

На завершення виступу глава держави закликав підтримати відкриття першого переговорного кластера “Основи” щодо вступу до ЄС. За його словами, це стане не лише технічним, а політичним сигналом європейської підтримки українського майбутнього.

Нагадаємо, Євросоюз має намір узгодити 18-й пакет санкцій. Заходи передбачають заборону обох російських газопроводів до Європи “Північний потік” та зниження стелі цін на російську нафту.