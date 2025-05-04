Зеленський назвав умови швидкого завершення війни з Росією

Президент України Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський прокоментував нову заяву Путіна про “неминуче примирення між українським і російським народом”. За словами глави держави, жодне примирення неможливе без сили й підтримки.

Про це він заявив під час пресконференції.

“Якщо Україна буде сильною, війна закінчиться якнайшвидше”, — наголосив Зеленський.

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Він підкреслив, що всі ключові інструменти впливу зараз перебувають у руках США та Європи. Саме збереження єдності між цими партнерами, на думку президента, є головною умовою завершення конфлікту.

“Змусити Росію погодитись на повне та безумовне припинення вогню — це завдання, яке було ініційоване США, і Україна його підтримує”, — зазначив він.

Окремо Зеленський згадав і про важливість оборонної підтримки: Україна розраховує на постачання 3 мільйонів артилерійських снарядів у межах партнерських ініціатив, зокрема й чеської.

“Це не означає, що хтось хоче довгої війни. Ми хочемо її завершити. І всі війни закінчуються. Так само, як закінчуються диктатури і життя імперій”, — підсумував Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський закликав не вірити обіцянкам Москви про припинення вогню і бути готовими до провокацій на 9 травня. А ті, хто чомусь ще вірить Кремлю, “можуть спробувати на собі”.