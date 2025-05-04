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- Війна
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Зеленський назвав умови швидкого завершення війни з Росією
Війна закінчиться, якщо Захід збережеться єдиним і змусить РФ припинити вогонь
Президент Володимир Зеленський прокоментував нову заяву Путіна про “неминуче примирення між українським і російським народом”. За словами глави держави, жодне примирення неможливе без сили й підтримки.
Про це він заявив під час пресконференції.
“Якщо Україна буде сильною, війна закінчиться якнайшвидше”, — наголосив Зеленський.
Він підкреслив, що всі ключові інструменти впливу зараз перебувають у руках США та Європи. Саме збереження єдності між цими партнерами, на думку президента, є головною умовою завершення конфлікту.
“Змусити Росію погодитись на повне та безумовне припинення вогню — це завдання, яке було ініційоване США, і Україна його підтримує”, — зазначив він.
Окремо Зеленський згадав і про важливість оборонної підтримки: Україна розраховує на постачання 3 мільйонів артилерійських снарядів у межах партнерських ініціатив, зокрема й чеської.
“Це не означає, що хтось хоче довгої війни. Ми хочемо її завершити. І всі війни закінчуються. Так само, як закінчуються диктатури і життя імперій”, — підсумував Зеленський.
Раніше Володимир Зеленський закликав не вірити обіцянкам Москви про припинення вогню і бути готовими до провокацій на 9 травня. А ті, хто чомусь ще вірить Кремлю, “можуть спробувати на собі”.