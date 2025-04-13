Зеленський не стримав гнів і розповів деталі російського удару по Сумах

Володимир Зеленський про ворожий удар по Сумах / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський не стримався у висловлюваннях щодо ворога, який завдав ракетного удару по Сумах. Український глава також повідомив, що станом на вечір 13 квітня стало відомо про 34 убитих людини.

Про це йшлося під час звернення президента.

«Удар прийшовся просто по центру міста. У Вербну неділю. Тільки абсолютно відбита сволота може робити таке», — заявив Зеленський.

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За його інформацією, станом на 19:30 год. стало відомо про 34 убитих людини.

Президент висловив співчуття всім рідним та близьким, а також розповів подробиці ракетного удару росіян по мирних жителях Сум.

«Це були дві російські балістичні ракети. Перша влучила в будівлю — одна з будівель університету. Друга розірвалась фактично над вулицею. 117 людей були поранені, у тому числі діти й, зокрема, дівчинка двадцять п’ятого року народження», — додав він.

Лікарі, всі медичні працівники роблять максимум, щоб допомогти, щоб якнайбільше врятувати.

«Я вдячний усім службам, які за лічені хвилини були на місці та почали рятувальні роботи», — додав президент.

Нагадаємо, що у Вербну неділю, 13 квітня, РФ завдала ракетного удару по центру міста Суми. Внаслідок атаки, за останніми даними, загинули 32 людей, зокрема двоє дітей.

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