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- Війна
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Зеленський обговорив із прем’єром Норвегії посилення ППО: йшлося про ракети та FREYJA
Володимир Зеленський і прем’єр Норвегії Йонас Гар Стере обговорили додаткові ракети-перехоплювачі для України, розвиток антибалістичної програми FREYJA та підготовку до зими.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
Однією з головних тем переговорів стало посилення української протиповітряної оборони.
За словами Зеленського, сторони обговорили потреби України в ракетах-перехоплювачах, подальшу роботу над антибалістичною програмою FREYJA та підготовку країни до проходження зими.
На початку зустрічі президент України також висловив співчуття у зв’язку зі смертю короля Норвегії Гаральда V.
Зеленський наголосив, що Україна високо цінує підтримку з боку норвезької королівської родини та народу Норвегії.
Президент подякував Йонасу Гару Стере за зустріч і незмінну підтримку України.
Нагадаємо, що Трамп і Зеленський готують особисту зустріч: у МЗС повідомили подробиці