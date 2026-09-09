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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Зеленський обговорив із прем’єром Норвегії посилення ППО: йшлося про ракети та FREYJA

Володимир Зеленський і прем’єр Норвегії Йонас Гар Стере обговорили додаткові ракети-перехоплювачі для України, розвиток антибалістичної програми FREYJA та підготовку до зими.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Зеленський у Норвегії

Зеленський у Норвегії / © president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Однією з головних тем переговорів стало посилення української протиповітряної оборони.

За словами Зеленського, сторони обговорили потреби України в ракетах-перехоплювачах, подальшу роботу над антибалістичною програмою FREYJA та підготовку країни до проходження зими.

На початку зустрічі президент України також висловив співчуття у зв’язку зі смертю короля Норвегії Гаральда V.

Зеленський наголосив, що Україна високо цінує підтримку з боку норвезької королівської родини та народу Норвегії.

Президент подякував Йонасу Гару Стере за зустріч і незмінну підтримку України.

Нагадаємо, що Трамп і Зеленський готують особисту зустріч: у МЗС повідомили подробиці

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