Зеленський обговорив із прем’єром Норвегії посилення ППО: йшлося про ракети та FREYJA

Зеленський у Норвегії / © president.gov.ua

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Однією з головних тем переговорів стало посилення української протиповітряної оборони.

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За словами Зеленського, сторони обговорили потреби України в ракетах-перехоплювачах, подальшу роботу над антибалістичною програмою FREYJA та підготовку країни до проходження зими.

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На початку зустрічі президент України також висловив співчуття у зв’язку зі смертю короля Норвегії Гаральда V.

Зеленський наголосив, що Україна високо цінує підтримку з боку норвезької королівської родини та народу Норвегії.

Президент подякував Йонасу Гару Стере за зустріч і незмінну підтримку України.

Нагадаємо, що Трамп і Зеленський готують особисту зустріч: у МЗС повідомили подробиці

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