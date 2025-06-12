Зеленський назвав, що може стати "ідеальним сценарієм" для Путіна

Президент України Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри тактичні успіхи Росії на фронті, Кремль поступово втрачає сили, а його стратегічні цілі залишаються недосяжними. За його словами, Москва розраховує на втому Заходу, але її ресурси вичерпуються.

Його слова цитує Politico.

“Путін знає, що російська економіка страждає. Він намагається виграти час”, — зазначив Зеленський, додавши, що посилення санкцій здатне ще більше послабити російський арсенал і зменшити інтенсивність атак.

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Президент наголосив, що єдиним шансом для Росії на перемогу є згортання підтримки з боку союзників України.

“Відмова американців від допомоги — було би ідеальний сценарій для Путіна”, — сказав він.

На запитання, чи бувають у нього сумніви, Зеленський згадав Вінстона Черчилля, який під час Другої світової також стикався з моментами відчаю.

“У мене не менше сумнівів, ніж у будь-кого іншого в Україні. Але різниця в тому, що я — президент. Тож до кінця війни я ніколи не покажу жодних моментів слабкості. І я ніколи ні з ким не поділюся своїми темними днями”, — сказав глава держави.

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Крім того, Зеленський заявив про плани росіян захопити Одесу.