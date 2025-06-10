- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 54
- Час на прочитання
- 2 хв
Обмін полоненими: Зеленський оприлюднив фото
У межах нового етапу обміну полоненими додому повернули воїнів з різних складових Сил оборони та безпеки України, зокрема, Нацгвардії, Державної прикордонної служби України.
Триває повернення з полону українських військовослужбовців, про яке сторони домовилися у Стамбулі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський 10 червня.
Він також надав фото з місця прибуття ексв’язнів.
«Сьогодні — перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених і поранених воїнів. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт», — заявив президент.
За його словами, додому повернули воїнів з різних складових Сил оборони та безпеки України, а саме ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту.
«Вже вдома, в Україні, воїни з різних складових наших Сил оборони та безпеки України: Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту», — повідомив Зеленський.
Обміни мають продовжуватись, зазначив президент.
«Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає», — додав він.
Нагадаємо, під час переговорів у Стамбулі 2 червня російська сторона відкинула ініціативу 30-денного припинення вогню, натомість запропонувала меморандум уже під час зустрічі.
Водночас відбувся деякий прогрес щодо обміну полоненими.
Також окремо Україна передала повністю верифікований список депортованих РФ українських дітей.
Міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що повернення хоча б частини цих дітей стане гуманітарним актом і справжнім тестом на готовність РФ до миру.
Читайте також