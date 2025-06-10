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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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54
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2 хв

Обмін полоненими: Зеленський оприлюднив фото

У межах нового етапу обміну полоненими додому повернули воїнів з різних складових Сил оборони та безпеки України, зокрема, Нацгвардії, Державної прикордонної служби України.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Обмін полоненими: Зеленський оприлюднив фото

Повернення з російського полону важкопоранених і поранених воїнів 10 червня / © Володимир Зеленський

Триває повернення з полону українських військовослужбовців, про яке сторони домовилися у Стамбулі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський 10 червня.

Він також надав фото з місця прибуття ексв’язнів.

Повернення з полону українських військовослужбовців 10 червня / © Володимир Зеленський

Повернення з полону українських військовослужбовців 10 червня / © Володимир Зеленський

«Сьогодні — перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених і поранених воїнів. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт», — заявив президент.

Повернення з полону українських військовослужбовців 10 червня / © Володимир Зеленський

Повернення з полону українських військовослужбовців 10 червня / © Володимир Зеленський

За його словами, додому повернули воїнів з різних складових Сил оборони та безпеки України, а саме ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту.

Обмін полоненими 10 червня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 10 червня / © Володимир Зеленський

«Вже вдома, в Україні, воїни з різних складових наших Сил оборони та безпеки України: Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту», — повідомив Зеленський.

Обмін полоненими 10 червня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 10 червня / © Володимир Зеленський

Обміни мають продовжуватись, зазначив президент.

Обмін полоненими 10 червня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 10 червня / © Володимир Зеленський

«Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає», — додав він.

Обмін полоненими 10 червня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 10 червня / © Володимир Зеленський

Нагадаємо, під час переговорів у Стамбулі 2 червня російська сторона відкинула ініціативу 30-денного припинення вогню, натомість запропонувала меморандум уже під час зустрічі.

/ © Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

Водночас відбувся деякий прогрес щодо обміну полоненими.

Обмін полоненими 10 червня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 10 червня / © Володимир Зеленський

Також окремо Україна передала повністю верифікований список депортованих РФ українських дітей.

Обмін полоненими 10 червня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 10 червня / © Володимир Зеленський

Міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що повернення хоча б частини цих дітей стане гуманітарним актом і справжнім тестом на готовність РФ до миру.

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