Зеленський переграв Кремль напередодні 9 травня: генерал Годжес пояснив стратегію України

Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський діє на кілька кроків попереду російського диктатора Володимира Путіна в ситуації довкола 9 травня.

Таку думку в ефірі «24 Каналу» висловив генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес.

За його словами, Кремль намагався нав’язати власний сценарій перед парадом у Москві: оголосити коротке «перемир’я» на 8–9 травня, провести святкування і представити це, як прояв сили. Водночас Росія погрожувала ударами по центру Києва в разі атак по Москві під час параду.

Однак, як зазначив Годжес, Україна не дозволила Москві одноосібно визначати правила гри. Зеленський запропонував режим тиші раніше — 5–6 травня, фактично перевіривши, чи готова Росія до реального припинення вогню, а не лише до паузи заради параду.

«Президент Зеленський завжди на два-три кроки попереду Путіна в таких питаннях», — заявив американський генерал у відставці.

Годжес також звернув увагу на іронічність ситуації: за його словами, Росія тепер залежить від доброї волі України, щоб провести свій головний символічний захід — парад до дня перемоги в Москві.

На тлі цього в Росії вже скорочують формат святкувань і прибирають із параду важку техніку. Крім того, після ударів українських дронів по районах неподалік Москви Кремль змушений стягувати додаткову протиповітряну оборону до столиці, послаблюючи захист інших важливих об’єктів.

За словами Годжеса, що більше Москва говорить про загрози, безпеку й «перемир’я», то очевидніше стає: порядок денний навколо 9 травня формує вже не Кремль, а Україна.

Паніка в Росії через 9 травня — останні новини

У ЗМІ з’явилася інформація, що Путін дуже сильно стурбований власною безпекою. Він проводить по кілька тижнів поспіль у підземному бункері в Краснодарському краї. На тлі атак безпілотників Кремль масово стягує системи ППО до резиденцій диктатора.

Традиційно для РФ кращий захист — це напад, тому депутат Держдуми Андрій Колесник кинув зухвалі заяви на адресу України, цинічно заявивши про підготовку «провокацій» під час параду на Красній площі 9 травня. Окрім того, він ще й пригрозив «кратною» відповіддю у разі будь-яких інцидентів.

Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що Путін в істериці через атаки України вглиб РФ. Водночас погрози Москви помститися Україні за нібито заплановані удари по Москві під час параду — це визнання «фюрером» того, що він не може надійно захистити столицю.

