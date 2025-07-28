Родини загиблих у полоні військових отримають виплату: Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Президент Володимир Зеленський підписав закон, що гарантує одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень родинам українських військовослужбовців, які загинули в російському полоні.

Про це він повідомив 28 липня під час звернення.

«Цей закон — про відновлення справедливості. Він вирішує важливе фінансове питання: тепер воїни, які потрапили в полон, отримуватимуть такі ж фінансові гарантії, як і всі інші захисники України», — зазначив президент.

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Завдяки новому закону, статус якого вже оновлено на офіційному сайті Верховної Ради, родини полеглих у полоні бійців отримають ті ж виплати, що й сім’ї військових, загиблих у боях.

Крім того, документ подовжує терміни для призначення одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення, що призвели до часткової втрати працездатності під час несення служби. Це важливий крок для підтримки та забезпечення гідних умов для тих, хто віддав своє життя або здоров’я за Україну.

Раніше повідомлялося, в Україні військовослужбовцям, які потрапили у полон або вважаються зниклими безвісти, гарантується щомісячне грошове забезпечення в повному обсязі. Але є важливі винятки.