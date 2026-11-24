Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна стоїть за атакою на російське вантажне судно «Спарта II» у Фінській затоці. За його словами, корабель перевозив зброю, тому був законною ціллю для українських військових. Водночас операція викликала занепокоєння серед деяких європейських партнерів Києва.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Bloomberg.

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Президент заявив, що українські військові мали підстави атакувати російське судно, яке прямувало до Калінінградської області РФ.

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«Ми все зробили правильно. Будь-яке судно під російським прапором, яке перевозить зброю або будь-який підсанкційний вантаж, що може містити невідомо що, є для нас законною ціллю в російських територіальних або нейтральних водах», — наголосив Зеленський.

Де саме українські дрони атакували російське судно

За словами Зеленського, удар було завдано в російських територіальних водах. Після влучання на судні спалахнула пожежа, а сам корабель почав дрейфувати й опинився у фінських водах. Згодом його відбуксирували.

«Ми завдавали ударів у російських територіальних водах. Ми мали на це всі права, а потім стався певний дрейф, і, звісно, виникають запитання», — пояснив президент.

У Кремлі заявили, що атака на судно призвела до загострення напруженості в Балтійському морі.

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Як на атаку відреагували союзники України

Зеленський визнав, що операція викликала неоднозначну реакцію партнерів.

За його словами, деякі європейські країни занепокоєні ударами в Балтійському морі, яке є одним із найважливіших міжнародних судноплавних маршрутів.

Тому президент доручив українським міністрам і військовому командуванню активніше інформувати союзників про такі операції, щоб партнери мали достатньо інформації та не стикалися з несподіванками.

Україна розширює географію ударів по російських суднах

Атака на «Спарту II» відбулася на тлі розширення українських операцій проти російського судноплавства. Зокрема, Київ завдає ударів по суднах, пов'язаних із перевезенням підсанкційних вантажів, намагаючись обмежити можливості Москви фінансувати війну.

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Крім того, Україна підтвердила свою причетність до ударів по російських кораблях біля узбережжя Лівії.

За даними Bloomberg, під час операції проти російського військового корвета «Меркурій», який перебував на стоянці на військово-морській базі в Бенгазі, українські сили застосували сім безпілотників власного виробництва.

Також повідомлялося про ураження іншого російського судна, що перебувало під санкціями.

Що відомо про атаку на російське судно «Спарта II» у Фінській затоці

Нагадаємо, 20 листопада російське вантажне судно «Спарта II» вийшло із Санкт-Петербурга та прямувало до Калінінграда. Наступного ранку, 21 листопада, корабель атакували безпілотники поблизу російського острова Гогланд у Фінській затоці. Російська влада заявляла про два дрони.

Міністерство оборони Фінляндії підтвердило атаку, зазначивши, що удар стався в міжнародних водах. Після пошкодження на судні спалахнула пожежа, а сам корабель дрейфував у фінські територіальні води. Усіх 16 членів екіпажу евакуювали на інше російське судно.

За даними Reuters, пожежу намагалися загасити протягом усієї ночі. Рятувальники охолоджували контейнери на палубі, а фінська влада тимчасово обмежила авіаційний рух і судноплавство в частині затоки.

Відомо, що «Спарта II» — 121-метрове судно під російським прапором, яке належить компанії «Оборонлогістика». Вона надає логістичні послуги Міністерству оборони РФ, а сам корабель перебуває під американськими санкціями.

Як в Європі відреагували на удар по російському судну

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що атака на російське судно у Фінській затоці є наслідком війни РФ проти України. За його словами, інцидент не створив безпосередньої загрози для Естонії та не призвів до зростання військової небезпеки з боку Росії.

На прохання Фінляндії Естонія направила до місця події корабель ВМС «Генерал Курвітс», який долучився до гасіння пожежі. Тсахкна також обговорив ситуацію з очільницею фінського МЗС Еліною Валтонен і наголосив, що Україна має право захищатися від російської агресії.

Водночас прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал уточнив, що його країна не дозволяла використовувати свій повітряний простір або територіальні води для ударів по Росії. Він також підтвердив право України на самооборону, назвавши інцидент наслідком розв'язаної Москвою війни.

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