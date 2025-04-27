Зеленський підтвердив важкі оборонні бої ЗСУ на території Росії

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Українські військові продовжують активні захисні дії на території Курської та Бєлгородської областей Росії.

Про це повідомив у неділю, 27 квітня, президент України Володимир Зеленський з посиланням на доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

За його словами, на багатьох напрямках ситуація залишається складною.

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Упродовж поточної доби найбільше боїв відбулося на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках. Також триває оборонна операція ЗСУ на території Курської та Бєлгородської областей РФ.

«Вже тільки на середину цього дня відбулось майже 70 російських штурмів наших позицій. Бої тривають. Окупант продовжує спроби наступів», — повідомив Володимир Зеленський.

Президент висловив вдячність кожній бригаді та усім воїнам, які «захищають українські позиції та демонструють таку необхідну Україні стійкість».

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що оборонна операція Сил оборони України на території Курської та Бєлгородської області РФ триває. Заяви представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на Курщині не відповідають дійсності.