Зеленський пояснив, чому мобілізація в Україні складніша, ніж у Росії

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Україна щомісяця мобілізує близько 27 тисяч осіб, у той час як Росія — від 40 до 50 тисяч, оскільки її втрати значно більші. За його словами, мобілізація — це виклик кожної війни, і Україна не є винятком.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Valas.online

«Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Люди втомлюються. Але ми маємо продовжувати боротьбу», — наголосив Зеленський.

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Він зазначив, що в Україні мобілізація проводиться в межах воєнного стану, а ситуація ускладнюється браком ресурсів. У той час як західні партнери наголошують на недостатній кількості мобілізованих в Україні, Зеленський уперше публічно зізнався: він не підтримував ідею мобілізації молоді віком від 18 років, як це рекомендували деякі закордонні лідери.

«Я не вважаю, що ми повинні мобілізувати людей з 18 років, — заявив Зеленський. — Ми дали їм можливість служити добровільно, уклавши контракти, якщо вони цього хочуть».

Президент підкреслив, що війна — це не лише про кількість людей. Ключову роль відіграють «зброя, технології, гроші та політичний тиск».

Зеленський нагадав, що операція «Павутина» довела перевагу технологій над чисельністю, і закликав партнерів посилити санкції проти російських фінансових потоків, які фінансують війну.

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«Тисячі українців на передовій досі воюють без належної зброї. Ми робимо все, що можемо, але цього недостатньо без допомоги світу», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, за словами народного депутату Федіра Веніславського, поточні темпи мобілізації в Україні дозволяють компенсувати втрати Збройних сил, хоча в ідеалі ці темпи мали б бути вищими.

Крім того, за його словами, у парламенті триває обговорення щодо обмеження виїзду за кордон для чоловіків віком до 23–24 років. Відповідна ініціатива має на меті зберегти зв’язок молоді з Україною і не допустити її остаточного виїзду.

«Це питання обговорюється серед нардепів і в нашому комітеті… Є консенсусна домовленість з різними групами і фракціями, щоб найближчим часом ухвалити рішення. Ми не повинні втрачати нашу молодь, яка виїжджає і не повертається», — зазначив Веніславський.

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