ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
2 хв

Зеленський пояснив, чому Росія втрачає на фронті до 35 тисяч солдатів щомісяця

Українські FPV-дрони значно посилили оборону країни і стали однією з головних причин великих втрат російської армії, повідомив Зеленський.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Володимир Зеленський заявив, що Росія щомісяця втрачає на фронті до 35 тисяч військових / © Associated Press

Росія готувала велику наступальну операцію, яку планувала розпочати наприкінці минулого року та продовжити навесні. Однак українські сили змогли зірвати ці плани завдяки власним контрдіям.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, українська армія провела контрнаступальні дії, щоб не допустити реалізації масштабного російського наступу.

«Росія підготувала велику наступальну операцію, яку вони хотіли розпочати наприкінці минулого року і продовжити цієї весни. У відповідь ми провели власні контрнаступальні дії, щоб не допустити масштабного російського наступу», — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що результат цієї операції вимірюється не лише територіальними здобутками, а й збереженими життями українських військових.

«Це був успіх не лише через територію, а й через наших людей, а також тому, що ми запобігли масштабному російському наступу», — наголосив він.

FPV-дрони нищать російські війська

Зеленський також відзначив ключову роль безпілотників у стримуванні російських військ.

«Усе це значною мірою стало можливим завдяки нашим дроновим технологіям. Росія почала втрачати 30-35 тис. військових щомісяця через дрони — FPV та інші типи дронів», — заявив президент.

За його словами, саме розвиток дронових технологій дозволяє Україні ефективно протидіяти російській армії та зривати її наступальні плани.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також заявив, що російський диктатор Володимир Путін отримує дедалі більше впевненості продовжувати війну проти України. 

Зеленський підкреслив, що Путін не мав наміру зупиняти війну проти України, а лише імітував готовність до переговорів.

Дата публікації
Кількість переглядів
45
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie