Зеленський пояснив, чому вихід України з Донбасу не зупинить війну

Президент Володимир Зеленський розкритикував припущення, що Росія припинить війну, якщо Україна погодиться на територіальні поступки.

Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times.

«Чесно кажучи, я не вірю, що це все, чого вимагає Росія. Наш вихід з Донбасу — і тоді війна закінчиться. Росія є Росія, і ви знаєте, що їм не можна довіряти», — заявив Зеленський.

Президент також розкритикував ідею тимчасового припинення вогню.

За його словами, будь-яка пауза без надійних західних гарантій безпеки дасть Москві можливість відновити сили для нового наступу.

Зеленський відкинув заяви Путіна про те, що припинення вогню нібито потрібне Україні для перегрупування.

«Нам не потрібна пауза. Нам потрібен кінець війни», — підкреслив він, назвавши такі твердження «демагогією та брехнею».

Глава держави також наголосив, що нині тиск президента США Дональда Трампа на Україну щодо територіальних поступок є сильнішим, ніж тиск на Росію.

Президент закликав США посилити санкційний вплив на Кремль, зокрема бити по «гаманцю» Росії.

«Росіянам дорого обходиться зупинка їхнього тіньового флоту, їхніх компаній і можливостей торгувати та експортувати енергоресурси, а також перекриття схем обходу санкцій», — заявив Зеленський.

Водночас він підкреслив, що насамперед покладається на українських військових та власне виробництво зброї.

