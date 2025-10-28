Зеленський пояснив свої слова про “два-три роки війни”: що президент мав на увазі

Володимир Зеленський і Дональд Туск

Реклама

Президент Володимир Зеленський пояснив контекст заяви прем’єра Польщі Дональда Туска про те, що Україна нібито готова воювати ще два-три роки. За словами глави держави, мова йде не про тривалість війни, а про період, протягом якого європейські партнери мають гарантувати стабільну фінансову допомогу Україні.

Про це голова держави розповів під час зустрічі з журналістами.

“Коли хтось каже, що Україна ще готова кілька років воювати, я підкреслюю — ми не будемо десятиріччями воювати. Але Європа повинна показати, що протягом певного часу зможе стабільно підтримувати Україну фінансово. І тому в них у голові є така програма — два-три роки”, — зазначив Зеленський.

Реклама

Президент пояснив, що така підтримка необхідна не лише для фронту, а й для виплат військовим, відновлення інфраструктури та забезпечення стабільності. Він також наголосив, що заморожені російські активи мають стати головним джерелом фінансування допомоги Україні — як у військових цілях, так і для післявоєнного відновлення.

“Є “руські” активи — або ми витрачаємо їх на зброю, або на відновлення. Для Путіна найстрашніше те, що Європа показала: фінансового виснаження України не буде. Це сигнал — ми не здамося, і партнери не здадуться”, — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск в інтерв’ю заявив, що, на його думку, Україна “безперечно виживе як незалежна держава”, однак висловив занепокоєння, скільки ще триватиме війна та яких втрат зазнає країна.

“Президент Зеленський сказав мені, що сподівається, що війна не триватиме десять років, але Україна готова воювати ще два-три роки”, — заявив Туск.