Зеленський показав, як ЗСУ накрили "жирну" Кремля ціль за сотні км від кордону (відео)

Уражений об’єкт нафтової сфери у Ярославлі / © скриншот з відео

Українські сили успішно уразили російський нафтовий об’єкт у Ярославлі, що за 700 км від кордону. Президент України Володимир Зеленський назвав це проявом справедливості та продовженням «далекобійних санкцій» проти агресора.

Про це глава держави написав у Мережі.

Зеленський оприлюднив відео ураження та зазначив: «Ярославль, більше ніж 700 кілометрів від державного кордону України. Об’єкт нафтової сфери, який мав велике значення для фінансування російської війни».

Він подякував ЗСУ та воєнній розвідці за такий «прояв справедливості». За словами президента, українські «далекобійні санкції» стали відповіддю на російські атаки по українських містах і селах та продовжують діяти.

Також глава держави наголосив, що Росія має зробити вибір на користь справжнього миру, а досягти цього можна лише завдяки сильному тиску.

ЗСУ уразили об’єкт нафтової сфери у Ярославлі / © Володимир Зеленський

Нагадаємо, у ніч проти 8 травня у російському Ярославлі після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі «ЯНОС». Очевидці повідомляли про вибухи та густий дим над стратегічним підприємством, що є одним із найбільших у РФ і забезпечує виробництво авіагасу та бензину.

