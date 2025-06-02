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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Зеленський попередив про дефіцит газу в Україні і назвав суму для закупівлі

Через масовані атаки Росіїпо газосховищам та інфраструктурі України доведеть закуповувати газ на 1 млрд євро. Ймовірно, у Норвегії.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Зеленський попередив про дефіцит газу в Україні і назвав суму для закупівлі

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Україна може стикнутися з дефіцитом газу через масовані атаки РФ.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, передає «Уніан».

«Внаслідок масованих російських атак на нашу газову інфраструктуру у нас може бути дефіцит газу. Половину ми знайшли, не вистачає ще на 1 млрд євро. Я говорю з прем’єром Норвегії про можливість закупівель», — сказав Зеленський.

Він нагадав про масовані атаки по газосховищам і також по інфраструктурі видобутку газу.

«Ми втратили якісь можливості, вони відновлюються, але ми домовились з міністром енергетики, що ми будемо шукати можливості, як закрити цей дефіцит, який може бути, якщо не все відновиться, якщо не зможемо повністю забезпечити газом наше населення», — сказав він.

За його словами половину відповідного об’єму вже знайдено.

«Половину ми знайшли, а половину нам не вистачало. Скажу так, на мільярд євро. Ми говоримо про такий об’єм, про який я говорю з норвезьким прем’єр-міністром», — повідомив президент.

Раніше Олег Попенко, експерт сфери ЖКГ, попередив, що ворожі влучання погіршили передавання електроенергії по всій території України. Окрім цього, є пошкодження мереж газопостачання та газосховищ.

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