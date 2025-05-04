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- Війна
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Зеленський попередив, що Росія може вдатися до провокацій на 9 травня
Росіянам віри немає, зазначив президент. Тож обіцянки Кремля про припинення вогню не означають, що Росія не вдасться до провокацій найближчим часом.
Президент України Володимир Зеленський закликав не вірити обіцянкам Москви про припинення вогню і бути готовими до провокацій на 9 травня. А ті, хто чомусь ще вірить Кремлю, «можуть спробувати на собі».
Про це голова держави сказав під час пресконференції у Чехії 4 травня.
«Передусім і це не перший виклик. І не перші обіцянки Росії про припинення вогню… Ми розуміємо, з ким маємо справу. Ми їм не віримо. Від них провокації можуть бути. Це в їхньому стилі», — сказав він.
Із посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Зеленський назвав кількість російських штурмів в Україні лише за день.
«Всі ці дні вони говорять про те, що вони хочуть якесь часткове припинення вогню. Але, наприклад, кількість штурмів сьогодні (4 травня — ред.) — найбільше за останні місяці. Всі дні вони показують більше 200 штурмів. В мене була доповідь генерала Сирського… Він мені сказав: за вчора, наприклад, більше 200 штурмів», — сказав президент.
Зеленський вкотре наголосив, що Москві довіряти не слід і необхідно готуватися до провокацій з боку РФ.
«Тобто віри немає. Провокації можуть бути, але це залежить від „руських“. І якщо хтось їм ще вірить, ну, нехай спробують на собі…» — сказав він.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про зосередження основних зусиль на загрозливих напрямках фронту. Він сказав, що ЗСУ протягом місяця відновили 115 позицій.
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