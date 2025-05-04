Зеленський попередив, що Росія може вдатися до провокацій на 9 травня

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський закликав не вірити обіцянкам Москви про припинення вогню і бути готовими до провокацій на 9 травня. А ті, хто чомусь ще вірить Кремлю, «можуть спробувати на собі».

Про це голова держави сказав під час пресконференції у Чехії 4 травня.

«Передусім і це не перший виклик. І не перші обіцянки Росії про припинення вогню… Ми розуміємо, з ким маємо справу. Ми їм не віримо. Від них провокації можуть бути. Це в їхньому стилі», — сказав він.

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Із посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Зеленський назвав кількість російських штурмів в Україні лише за день.

«Всі ці дні вони говорять про те, що вони хочуть якесь часткове припинення вогню. Але, наприклад, кількість штурмів сьогодні (4 травня — ред.) — найбільше за останні місяці. Всі дні вони показують більше 200 штурмів. В мене була доповідь генерала Сирського… Він мені сказав: за вчора, наприклад, більше 200 штурмів», — сказав президент.

Зеленський вкотре наголосив, що Москві довіряти не слід і необхідно готуватися до провокацій з боку РФ.

«Тобто віри немає. Провокації можуть бути, але це залежить від „руських“. І якщо хтось їм ще вірить, ну, нехай спробують на собі…» — сказав він.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про зосередження основних зусиль на загрозливих напрямках фронту. Він сказав, що ЗСУ протягом місяця відновили 115 позицій.

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