Зеленський попросив Tomahawk: Кіт Келлог прокоментував запит України на "висококласну" зброю

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Генеральній Асамблеї ООН порушив питання щодо можливості передачі Україні американських крилатих ракет великої дальності Tomahawk. Остаточне рішення про постачання цієї передової системи ухвалюватиме лідер США.

Про це заявив спеціальний посланник США з питань України, генерал Кіт Келлог, виступаючи на панельній дискусії на Варшавському безпековому форумі, передає Interfax.

Келлог наголосив, що Tomahawk є "передовою ракетною системою у США" і, "ймовірно, однією з наших висококласних систем".

“З того, що я розумію, читаючи публічні звіти, питання ракет Tomahawk для України підіймалося президентом Зеленським на зустрічі з президентом Трампом на Генеральній Асамблеї ООН минулого тижня в Нью-Йорку”, — зазначив генерал.

Він підтвердив, що запит був, але жодних коментарів щодо того, чи буде він задоволений, не було. Келлог підкреслив, що не говорить від імені президента Трампа, а лише передає інформацію, наголошуючи, що остаточне рішення прийме президент Трамп.

Окремо генерал відзначив важливість зустрічі між першою леді США Меланією Трамп та першою леді України Оленою Зеленською, які обговорили питання повернення українських дітей.

