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Зеленський порушив питання комплектації бригад: деталі Ставки
Президент окремо обговорив проблему з міністром оборони Рустемом Умєровим, головнокомандувачем ЗСУ Александром Сирським і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим.
Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки, де йшлося комплектацію бригад і забезпечення їх всім необхідним.
Про це президент повідомив ввечері 1 квітня.
«Провів Ставку. Ключове питання — комплектація бригад, забезпечення всім необхідним», — сказав президент у зверненні.
Він також окремо обговорив з міністром оборони Рустемом Умєровим, головнокомандувачем ЗСУ Александром Сирським і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим тему контингентів партнерів.
«Детально готуємо наші пропозиції щодо контингентів партнерів, які можуть стати частиною нової архітектури безпеки. Фактично це одна з гарантій безпеки», — додав президент.
Нагадаємо, 4 квітня український президент Володимир Зеленський має зустрітися з представниками «невеликої групи» держав, готових надати свої війська для розміщення в нашій державі.
Раніше одна з країн заявила, що готова стати частиною «Коаліції охочих» для безпеки України.
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