Зеленський порушив питання комплектації бригад: деталі Ставки

Президент України Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

Реклама

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки, де йшлося комплектацію бригад і забезпечення їх всім необхідним.

Про це президент повідомив ввечері 1 квітня.

«Провів Ставку. Ключове питання — комплектація бригад, забезпечення всім необхідним», — сказав президент у зверненні.

Реклама

Він також окремо обговорив з міністром оборони Рустемом Умєровим, головнокомандувачем ЗСУ Александром Сирським і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим тему контингентів партнерів.

«Детально готуємо наші пропозиції щодо контингентів партнерів, які можуть стати частиною нової архітектури безпеки. Фактично це одна з гарантій безпеки», — додав президент.

Нагадаємо, 4 квітня український президент Володимир Зеленський має зустрітися з представниками «невеликої групи» держав, готових надати свої війська для розміщення в нашій державі.

Раніше одна з країн заявила, що готова стати частиною «Коаліції охочих» для безпеки України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МИР ЦЬОГО РОКУ, РАКЕТИ TAURUS, і МИРОТВОРЦІ з Європи! ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРО НАЙГОСТРІШІ ТЕМИ

Читайте також