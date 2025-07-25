Зеленський повідомив останні новини з фронту: що відбувається біля ключових міст

Володимир Зеленський. / © Володимир Зеленський

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Наразі окупаційна армія РФ не просувається на фронті та не має серйозних проривів. Натомість окупанти роблять військово-інформаційні операції.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Глава держави також розповів про ситуацію з російськими ДРГ біля Покровська. За інформацією головкома Олександра Сирського, диверсанти заходили до міста п’ять-сім разів.

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«Дві людини, шість людей. Був один раз, коли вони спробували закріпити 12 людей. Намагаються зняти якесь відео: поставити прапор, зафільмувати. Всі (диверсанти – Ред.) знищуються нашими захисниками», - каже Зеленський.

З його слів, тим часом ситуація на Сумському напрямку покращилася. Наразі для росіян, каже президент, умовний успіх – це Дніпровська область, «бо вони з цього можуть робити інформаційні перемоги».

«Я вважаю, що поки Суми – залишаються їхнім інтересом, Покровський напрямок – залишається, Дніпровську область – “дуже хочуть», - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади Максим Білоусов наголосив, що на Лиманському напрямку ворог намагається перевантажити засоби української оборони. Противник здійснює штурми малими групами та застосовує велику кількість ударних БпЛА.

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Тим часом військовий Станіслав Бунятов з позивним «Осман» заявив, що ситуація загострюється на Покровському напрямку. Російські війська активізувалися: вдень окупанти використовують мотоцикли, а вночі — пішу тактику, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.

Дата публікації 08:45, 23.07.25 Кількість переглядів 38 Наступ на Сумщину! ДРГ в Покровську! Чи справді все так погано на фронті?