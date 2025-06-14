Немає втрат позицій: Зеленський про ситуацію на окремих напрямках фронту

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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На деяких ділянках фронту Силам оборони України вдалося зупинити ворога та відновити контроль над важливими позиціями.

Про поточну ситуацію на різних напрямках фронту повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами у суботу, 14 червня.

За його словами, ситуація на Південно-слобідському напрямку, що охоплює Куп’янський та Харківський відтинки, залишається стабільною — втрат позицій немає.

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«У нас є Південно-слобідський напрямок: це Куп’янський, Харківський напрямок. Там немає втрат позицій. Я вам кажу про ситуацію за тиждень. У мене була сьогодні доповідь всіх військових. Північно-слобідський, який ми називаємо Сумським напрямком. Ми вирівнюємо позицію», — зауважив президент.

Зеленський наголосив, що там зосереджено 53 тисячі російських військових. Бої точаться вздовж кордону, при цьому ворог зупинений, а максимальна глибина, на якій відбуваються бойові дії, становить 7 кілометрів від кордону. Це, за словами Президента, важливо для розуміння того, «як далеко Суми» від лінії фронту.

Серед основних місць боїв він назвав Андріївку, Кіндратівку, Олексіївку, Костянтинівку (не плутати з Костянтинівкою на Східному напрямку), а також Юнаківку.

«Сьогодні в Андріївці відновлений контроль. І в інших цих напрямках, про які я сказав, тривають бої, — додав президент.

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Щодо Луганського напрямку, Зеленський заявив, що загрозу там ліквідовано. Водночас на напрямку Костянтинівки (Східний напрямок) тривають серйозні бої. Раніше противник мав там перевагу, але тепер українські війська «просуваються вздовж траси», і «просування ворога немає», хоча бої залишаються жорсткими. На Дніпровському напрямку також тривають бої, проте просувань з боку ворога на сьогодні не зафіксовано.

Нагадаємо, ЗСУ вдарили по військовим заводам РФ, де виробляли вибухові речовини. Зокрема, було уражено підприємство АТ «ННК» у Самарській області — одного з провідних виробників компонентів вибухівки. У районі заводу зафіксовано вибухи та пожежу.