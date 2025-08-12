Зеленський повідомив про ситуацію на фронті: найскладніше — під Краматорськом

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський розповів про актуальну ситуацію на фронті, зокрема, на Сумщині з 18 важливих точок, серед яких були й окуповані села, шість уже звільнено.

Про це Зеленський повідомив під час зустрічі з журналістами 12 серпня.

«Сумщина. Там було у нас 18 точок — окупованих сіл або важливих точок. Шість звільнено. Тобто ми просуваємося вперед. Це хороші новини», — сказав він.

У двох населених пунктах українські військові вийшли безпосередньо на кордон з Росією.

«У двох точках вийшли на кордон з Російською Федерацією. Я думаю, що там більш-менш позитив», — зазначив преидент.

Із посиланням на доповіді командувача Десантно-штурмових військ Олега Апостола та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського президент зазначив, що вдалося зачистити ще близько 900 метрів території біля кількох пунктів поблизу кордону.

У Запорізькій області, за його словами, українські сили утримують свої позиції.

Щодо Луганщини, Зеленський не розкрив деталей, але повідомив про просування на один кілометр углиб ворожих позицій.

«Не можу уточнити, які саме підрозділи діють і де саме, бо операція триває», — пояснив він.

На Харківському напрямку ситуація залишається стабільною.

«Харківський напрямок — стоїмо», — заявив президент.

Найскладніша ситуація — Краматорськ, Добропілля-Краматорськ

Водночас найскладнішою президент назвав ситуацію у районі Краматорська та на напрямку Добропілля — Краматорськ. Там групи російських військових змогли просунутися на близько 10 км у кількох точках, однак без використання техніки — лише зі стрілецькою зброєю. Частину з них уже ліквідовано, деяких взято в полон, а решту планують знищити найближчим часом.

«Групи «рускіх» просунулися близько 10 кілометрів в кількох точках. Всі вони без техніки, тільки зброя в руках. Деяких вже знайдено, частково знищено, частково взято в полон. Інших також знайдемо і знищимо найближчим часом. Завдання цього просування нам зрозуміле», — сказав він.

Зеленський підкреслив, що метою такого просування є створення інформаційного ефекту до 15 серпня, напередодні зустрічі Путіна з Трампом, зокрема в американському медіапросторі, щоб показати нібито успіхи російських військ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також заявив, що Україна вже вистояла у війні за незалежність. Президент України наголосив, що для завершення війни необхідно стояти на власній правді, не здаючи найголовнішого — свободи та незалежності.

Він також анонсував зустріч з президентом США Трампом та очільником Кремля Путіним.