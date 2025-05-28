ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
1 хв

Зеленський повідомив про ситуацію з Patriot і ракетами до них

Україна обережно використовує ракети для Patriot проти найскладніших цілей, і партнери продовжують допомагати з їхнім постачанням.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Системи Patriot

Системи Patriot / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський поінформував, що ракети до систем Patriot наразі є та анонсував «деякі рішення» щодо додаткових систем.

Про це глава держави розповів під час зустрічі з журналістами 27 травня.

За словами Зеленського, в України є партнери, які допомагають їй х ракетами для Patriot.

«Ракети для Patriot ми використовуємо, як і використовували, обережно. Працюємо по найскладніших ракетах, по балістиці, по крилатих ракетах. Ракети є у нас. Є партнери, які допомагають Patriot», — сказав президент.

Він також анонсував рішення щодо додаткових систем Patriot для України.

«Щодо додаткових систем, я думаю, що ми наближаємося до деяких рішень, але поки що не можу вам сказати. Але ось, наприклад, щодо ліцензування інших систем ППО ми вже зовсім близько», — розповів Зеленський.

Нагадаємо, напередодні видання The Washington Post повідомило, що в української влади зростає стурбованість через брак сучасних засобів ППО, особливо систем Patriot. За словами джерел видання, США більше не хочуть передавати Україні Patriot як допомогу, а лише обговорюють можливість продажу цих систем.

До слова, водночас видання Le Monde інформувало, що в України закінчилися ракети для комплексів SAMP/T, і що держава за півтора року не отримала жодної ракети для систем Crotale.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie