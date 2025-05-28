Зеленський повідомив про ситуацію з Patriot і ракетами до них

Системи Patriot / © Getty Images

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Президент України Володимир Зеленський поінформував, що ракети до систем Patriot наразі є та анонсував «деякі рішення» щодо додаткових систем.

Про це глава держави розповів під час зустрічі з журналістами 27 травня.

За словами Зеленського, в України є партнери, які допомагають їй х ракетами для Patriot.

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«Ракети для Patriot ми використовуємо, як і використовували, обережно. Працюємо по найскладніших ракетах, по балістиці, по крилатих ракетах. Ракети є у нас. Є партнери, які допомагають Patriot», — сказав президент.

Він також анонсував рішення щодо додаткових систем Patriot для України.

«Щодо додаткових систем, я думаю, що ми наближаємося до деяких рішень, але поки що не можу вам сказати. Але ось, наприклад, щодо ліцензування інших систем ППО ми вже зовсім близько», — розповів Зеленський.

Нагадаємо, напередодні видання The Washington Post повідомило, що в української влади зростає стурбованість через брак сучасних засобів ППО, особливо систем Patriot. За словами джерел видання, США більше не хочуть передавати Україні Patriot як допомогу, а лише обговорюють можливість продажу цих систем.

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До слова, водночас видання Le Monde інформувало, що в України закінчилися ракети для комплексів SAMP/T, і що держава за півтора року не отримала жодної ракети для систем Crotale.