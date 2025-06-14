Зеленський повідомив про успіхи ЗСУ на двох важливих напрямках

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своїй доповіді президенту Володимиру Зеленському щодо ситуації на фронті значну увагу приділив діям українських захисників на Сумщині та Покровському напрямку.

Про це повідомив президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні в суботу, 14 червня.

За його словами, з прикордонних районів Сумської області українським воїнам вдається вибивати російські війська.

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«Я дякую за це всім нашим підрозділам, які дійсно забезпечують результати. За підсумками цих днів на особливу нашу вдячність заслуговують воїни 225-го окремого штурмового полку — саме за наступальні дії в прикордонні Сумщини і звільнення, зокрема, Андріївки», — наголосив президент.

Володимир Зеленський відзначив також 425-й окремий штурмовий полк за успішні дії на Покровському напрямку.

«Ще в боях на Донеччині відзначились 1-й окремий штурмовий полк та 82-га окрема десантно-штурмова бригада», — додав він.

Президент також повідомив про хороші результати 3-ї штурмової на Купʼянському напрямку, та подякував за сміливість воїнам 33-го окремого штурмового полку, 47-ї окремої механізованої бригади та 103-ї окремої бригади ТрО, які продовжують активні дії на території ворога — в Курській області РФ.

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Нагадаємо, під час зустрічі з журналістами 14 червня президент Володимир Зеленський відзначив, що ворог намагався активно просуватися на Сумському напрямку, зробивши цей напрямок пріоритетним разом із Покровським.