Зеленський повідомив про успішні дії ЗСУ на території Росії

ЗСУ на території Росії / © ТСН.ua

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Підрозділи українських Збройних сил продовжують вести бойові дії на території держави-агресорки — не тільки у Курській області РФ.

Про це повідомив під час спілкування із журналістами у п’ятницю, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський.

«Росія дуже хоче витіснити нас повністю із Курської області. Але всі розуміють, що ніякого оточення немає, ми знаходимось у Курській області. І не тільки на території Курської області є наша присутність», — наголосив він.

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Український президент додав, що російське військово-політичне командування намагається продемонструвати «переможні кроки» з огляду на символічні для Кремля дати наступного місяця, тобто так званий «день перемоги» 9 травня.

Однак, за словами Зеленського, підрозділи ЗСУ досі перебувають на території Росії, контролюють ситуацію та виконують важливе завдання.

«Ми тримаємо велику кількість військ — 64 000 руських на Курському напрямку. Це дуже серйозне угруповання, яке могло б розповсюджуватися і атакувати нас з інших напрямків по всій лінії фронту», — пояснив він.

Нагадаємо, 3 квітня головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі повідомив, що українська армія утримують частину Курської області та закріпилася на оборонних позиціях у Бєлгородській області Росії.