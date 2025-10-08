Президент України / © Associated Press

Від 21 серпня і до сьогодні, 8 жовтня, російська армія втратила в районі Добропілля понад 12 тисяч військових. З них понад 7200 — безповоротні втрати.

Президент України повідомив про це у своєму зверненні 8 жовтня.

Він уточнив, що йдеться лише про райони Покровська та Добропілля.

Зеленський вислухав детальну доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, яка тривала майже годину. Обговорювали ситуацію на всіх напрямках фронту, підготовку українських бригад і забезпечення військ.

Особливу увагу було приділено Добропільській контрнаступальній операції.

«Від її початку й до сьогодні росіяни мають уже понад 12 тисяч втрат, і це тільки там, тільки в районах Покровська, в районах Добропілля, саме за час від 21 серпня. З цих 12 тисяч у них понад 7200 — безповоротні втрати», — сказав президент.

Він додав, що це показник ефективності наших Сил оборони та мотивації воїнів, які зупиняють ворога та знищують його техніку й живу силу.

Також тривають активні бойові дії на інших ділянках фронту. Зокрема, в Куп’янську українські підрозділи стійко утримують позиції, а на Новопавлівському напрямку тривають активні оборонні дії, що вже дають позитивні результати.

Нагадаємо, росіяни атакують місто Добропілля, яке перебуває за 12 км від лінії фронту.

Колись затишне містечко троянд і парків окупанти продовжують випалювати дронами та авіабомбами.

