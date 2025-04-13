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Зеленський повідомив, у якому стані перебувають поранені після обстрілу Сум
Ліквідація наслідків обстрілу триває, а всі необхідні служби долучені до рятувальної операції.
Президент Володимир Зеленський повідомив оновлені дані про постраждалих унаслідок ракетного удару Росії по Сумах.
За його словами, медики борються за життя десятків людей.
“68 постраждалих наразі перебувають у медичних закладах. З них восьмеро — у важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати життя та зберегти здоров’я поранених”, — заявив президент.
Він зазначив, що ліквідація наслідків обстрілу триває, а всі необхідні служби долучені до рятувальної операції. На місці працюють бригади швидкої допомоги, рятувальники, поліція, комунальні служби та волонтери.
Внаслідок удару російських балістичних ракет пошкоджено щонайменше 20 будівель. Серед них — Сумський державний університет, п’ять багатоповерхівок, кафе, магазини та будівля районного суду.
“Постраждалим є куди звернутися по допомогу, і завдяки вам вона надається так, як потрібно”, — додав Зеленський, подякувавши всім службам, залученим до ліквідації наслідків трагедії.
Нагадаємо, що за оновленими даними, в результаті ракетного удару РФ по Сумах загинули 34 людини, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.