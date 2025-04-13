Зеленський повідомив, у якому стані перебувають поранені після обстрілу Сум

Наслідки обстрілів Сум. / © ДСНС

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Президент Володимир Зеленський повідомив оновлені дані про постраждалих унаслідок ракетного удару Росії по Сумах.

За його словами, медики борються за життя десятків людей.

“68 постраждалих наразі перебувають у медичних закладах. З них восьмеро — у важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати життя та зберегти здоров’я поранених”, — заявив президент.

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Він зазначив, що ліквідація наслідків обстрілу триває, а всі необхідні служби долучені до рятувальної операції. На місці працюють бригади швидкої допомоги, рятувальники, поліція, комунальні служби та волонтери.

Внаслідок удару російських балістичних ракет пошкоджено щонайменше 20 будівель. Серед них — Сумський державний університет, п’ять багатоповерхівок, кафе, магазини та будівля районного суду.

“Постраждалим є куди звернутися по допомогу, і завдяки вам вона надається так, як потрібно”, — додав Зеленський, подякувавши всім службам, залученим до ліквідації наслідків трагедії.

Нагадаємо, що за оновленими даними, в результаті ракетного удару РФ по Сумах загинули 34 людини, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.