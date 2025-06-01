Зеленський про удар по полігону на Дніпропетровщині: не перший такий випадок

Президент Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент Володимир Зеленський прокоментував російський ракетний удар по навчальному табору на Дніпропетровщині, в результаті якого загинули 12 людей і ще 60 отримали поранення.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні за 1 червня.

Він наголосив, що це вже не перший такий удар, коли Україна втрачає людей.

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«Я призначу нараду за участі зокрема Михайла Драпатова, Андрія Гнатова, Олександра Сирського та міністра оборони Умєрова по його поверненню після перемовин в Стамбулі. Щоб з усім цим розібратися, наші всі бойові хлопці потрібні на фронті у захисті України. Кожен і кожне життя ми маємо берегти. Всі рішення, які для цього потрібні, будуть ухвалені», — запевнив Зеленський.

Нагадаємо, що генерал Михайло Драпатий подав рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ через удар по полігону на Дніпропетровщині.

Крім того, травні російські війська завдали удару по полігону в Сумській області — загинули шестеро бійців, ще понад десятеро поранені.

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