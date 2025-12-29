Зеленський прокоментував заяви про удар по резиденції Путіна та небезпеку для Києва

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський спростував твердження Росії про нібито атаку українських безпілотників на офіційну резиденцію президента РФ.

Про це повідомляє Sky News.

“Це чергова брехня Російської Федерації… Вони просто готують ґрунт для ударів по столиці та державних будівлях”, – заявив Зеленський.

Глава держави додав, що Росія намагається підірвати прогрес у мирних переговорах між Україною та США та готує ґрунт для можливих ударів по урядових будівлях у Києві.

“Зрозуміло, що вчора у нас була зустріч з Трампом. Для “рускіх”, якщо у нас з Америкою немає скандалу, а ми маємо прогрес, це провал. Вони не хочуть закінчити війну, і зараз своєю заявою готують ґрунт для ударів по столиці та державних будівлях”, – заявив Зеленський.

Зеленський також закликав США відповідним чином реагувати на російські погрози та підтримувати безпеку української столиці.

“Я думаю, тут сьогодні, в принципі, президенту Трампу, його команді, європейцям, я вважаю, треба включитися і відповідну провести роботу з людьми, про яких ще вчора говорили, що вони дуже хочуть закінчити війну”, – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Київ у ніч на 29 грудня нібито здійснив атаку безпілотниками на держрезиденцію президента РФ Путіна у Новгородській області.

Крім того, Лавров заявив, що Росія перегляне свою переговорну позицію у звʼязку із “атакою” на резиденцію.