Зеленський прокоментував заяви про "готовність" Росії до переговорів: штурми тривають

Президент України Володимир Зеленський. / © Офіс президента України

Реклама

Попри заяви Росії про начебто готовність прийняти американські пропозиції щодо припинення війни, жодних реальних приготувань до “тиші” з боку російської армії не зафіксовано.

Президент України Володимир Зеленський заявив про це у вечірньому зверненні.

За словами глави держави, після Великодня російські війська відновили активні штурми, намагаючись просунутись на фронті, попри значні втрати.

Реклама

“Кожен день таких боїв абсолютно очевидно доводить: Росія намагається обманути світ — обдурити Америку та інших — і надалі затягувати цю війну”, — наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що без посилення тиску на Москву змусити її зупинити агресію неможливо. Президент також зазначив, що під час зустрічей у Ватикані та Римі 26 квітня українські партнери підтвердили розуміння реальної ситуації.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що держава-агресорка готова шукати баланс інтересів щодо поступок Україні для укладення мирної угоди.