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- Війна
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Зеленський прокоментував заяви про "готовність" Росії до переговорів: штурми тривають
За словами глави держави, після Великодня російські війська відновили активні штурми, намагаючись просунутись на фронті.
Попри заяви Росії про начебто готовність прийняти американські пропозиції щодо припинення війни, жодних реальних приготувань до “тиші” з боку російської армії не зафіксовано.
Президент України Володимир Зеленський заявив про це у вечірньому зверненні.
За словами глави держави, після Великодня російські війська відновили активні штурми, намагаючись просунутись на фронті, попри значні втрати.
“Кожен день таких боїв абсолютно очевидно доводить: Росія намагається обманути світ — обдурити Америку та інших — і надалі затягувати цю війну”, — наголосив Зеленський.
Він підкреслив, що без посилення тиску на Москву змусити її зупинити агресію неможливо. Президент також зазначив, що під час зустрічей у Ватикані та Римі 26 квітня українські партнери підтвердили розуміння реальної ситуації.
Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що держава-агресорка готова шукати баланс інтересів щодо поступок Україні для укладення мирної угоди.