Зеленський різко відповів на заяву Трампа про "помилковий" удар по Сумах

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Володимир Зеленський різко відреагував на заяву Дональда Трампа, який назвав удар по Сумах «помилкою».

Про це йшлося під час брифінгу глави держави 17 квітня.

Як зазначив Зеленський, атаку росіян центру міста був цілеспрямований, аби вбити якомога більше людей.

Реклама

«Помилкою назвати цю спецоперацію рускіх по атаці на Суми не можна…. Це вбивство і цей удар йшов сюди, в центр. Він не йшов на фронт», — заявив Зеленський.

Як зазначив президент, не можна шукати виправдання ворогу, який б’є по центру міста ракетами.

«Ми не можемо знаходити виправдання, коли ти в центр міста б’єш ракетами. Не однією. Якщо не одна — вже не помилка», — зауважив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що Україна власноруч практично знищила свою ППО.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.