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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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85
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Зеленський різко відповів на заяву Трампа про "помилковий" удар по Сумах

Президент України переконаний, що росіяни цілеспрямовано атакували центр міста.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Володимир Зеленський різко відреагував на заяву Дональда Трампа, який назвав удар по Сумах «помилкою».

Про це йшлося під час брифінгу глави держави 17 квітня.

Як зазначив Зеленський, атаку росіян центру міста був цілеспрямований, аби вбити якомога більше людей.

«Помилкою назвати цю спецоперацію рускіх по атаці на Суми не можна…. Це вбивство і цей удар йшов сюди, в центр. Він не йшов на фронт», — заявив Зеленський.

Як зазначив президент, не можна шукати виправдання ворогу, який б’є по центру міста ракетами.

«Ми не можемо знаходити виправдання, коли ти в центр міста б’єш ракетами. Не однією. Якщо не одна — вже не помилка», — зауважив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що Україна власноруч практично знищила свою ППО.

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