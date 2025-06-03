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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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2 хв

Зеленський "розіграв карту", якої ніхто не очікував: "Павутина" стала провалом для російської стратегічної авіації

“Павутина” продемонстрував світу реальні можливості асиметричної війни: те, що Пентагон досі моделював лише на папері, Україна реалізувала в полі.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Зеленський "розіграв карту", на яку ніхто не очікував

Зеленський "розіграв карту", на яку ніхто не очікував. / © ТСН

Масштабна операція СБУ з використанням безпілотників по глибоких тилах Росії стала не лише болючим ударом для Кремля, а й стратегічною демонстрацією сили української армії. Ця атака, названа в Україні “Павутиною”, викликала справжній шок серед прокремлівських блогерів, які вже охрестили її “російським Перл-Гарбором”.

Як повідомляє Axios, західні військові експерти вважають операцію новою віхою в історії національної безпеки.

Президент Володимир Зеленський розповів, що підготовка до атаки тривала майже два роки, а українські розвідники місяцями перебували в Росії, не привертаючи уваги. За його словами, удари були завдані по п’яти військових базах на відстані тисяч кілометрів одна від одної. Встановити дрони вдалося непомітно — їх провозили в Росію під дахами хат і на вантажівках, а запуск здійснювали дистанційно.

Служба безпеки України повідомила, що під час атаки 1 червня було знищено чи пошкоджено 41 літак — у тому числі стратегічні Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160 — на суму близько 7 мільярдів доларів. Йдеться про техніку, яку неможливо швидко замінити: Росія вже не виробляє нових машин цього типу.

І все це — силами безпілотників, вартість кожного з яких — лише кілька тисяч доларів.

Адміністрація Трампа, за даними Axios, не була попереджена про операцію, а сам президент США поки публічно її не коментував. Водночас серед прихильників Трампа зростає тривога щодо ризику глобального конфлікту, тоді як проукраїнські коментатори зазначають: після відмови Росії прийняти українську пропозицію про припинення вогню, Київ має право діяти.

Україна опинилася перед вибором — або й далі терпіти удари російських бомбардувальників, або знищити їх на землі. Саме цю логіку і реалізували сили СБУ. Водночас у США та ЄС не поспішають із передачею додаткових систем ППО, побоюючись виснаження власних запасів.

Axios також підкреслює, що цей удар продемонстрував світу реальні можливості асиметричної війни: те, що Пентагон досі моделював лише на папері, Україна реалізувала в полі. У телеграм-каналі радниця президента Ірина Верещук написала:

“Саме так виглядає асиметрична війна. Саме так виглядатимуть війни майбутнього”.

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