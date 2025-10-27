Зеленський розкрив втрати РФ на фронті 2025 року

Володимир Зеленський / © Associated Press

Росія від початку 2025 року втратила на фронті практично стільки ж людей, скільки й мобілізувала.

Про це в інтерв’ю Axios повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Зеленський заявив, що, за даними його генералів, Росія втратила 346 тисяч солдатів убитими та пораненими 2025 року. Це практично відповідає кількості мобілізованих за той же період», — пише видання.

Зеленський також спростував заяви про те, що Росія прориває фронт та просувається на передовий. Ці заяви є хибними.

Нагадаємо, Генштаб повідомив, що втрати РФ в Україні 27 жовтня сягнули 1 136 890 осіб. Минулої доби ЗСУ знищили 800 окупантів.

Головком Олександр Сирський повідомив, що протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали 28,5 тисяч осіб.