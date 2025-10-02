Зеленський розкрив євроспільноті прихований план Путіна: що готує Кремль

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія прагне розколоти Європу, та закликав до спільних дій, зокрема створення "стіни дронів" і посилення санкцій.

Про це голова держави сказав під час участі в пленарному засіданні Саміту Європейської політичної спільноти у Копенгагені.

Володимир Зеленський заявив, що Росія має на меті розколоти європейську єдність, створюючи суперечки та перешкоджаючи спільним рішенням.

“Сьогодні стратегія Росії – розділити Європу. Але ми повинні зробити протилежне до того, що очікує від нас Росія. Ми маємо діяти разом, сильно”, – наголосив президент.

Він закликав європейські країни до консолідації зусиль для протидії агресії та зміцнення безпеки.

Зеленський запропонував створити ефективну систему протидії дронам для захисту всієї Європи.

“Наші військові, які вже перебувають у Данії, діляться досвідом знищення ударних дронів. Це перший крок до створення ефективної системи захисту”, – зазначив він.

Президент підкреслив, що потрібні швидкі сили реагування, здатні активно протистояти загрозам, і закликав долучити ці ініціативи до програми PURL, яка вже посилює оборонне партнерство між Європою та США.

Зеленський наголосив, що війна Росії проти України залишається джерелом проблем, і закликав до посилення тиску на агресора.

“Необхідно запровадити 19-й пакет санкцій проти Росії. Ми знаємо, які кроки потрібні”, – заявив він.

Він також підтримав заклик президента США припинити закупівлю російської нафти в Європі, звернувши особливу увагу на позицію Угорщини. За його словами, ресурси США та інших партнерів можуть компенсувати дефіцит на європейському ринку.

Раніше президент України повідомив, що Україна та Сполучені Штати Америки обговорюють постачання систем озброєння великої дальності. Результат буде залежати від рішення Вашингтона.