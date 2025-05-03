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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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80
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Припинення вогню: Зеленський розповів, як може відбуватися моніторинг

Глава держави наголошує, що зараз складно відповісти - як саме буде відбуватися моніторинг ceasefire.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. / © ТСН.ua

Треба дуже швидко вирішити питання моніторингу - це найперше для ceasefire. Друге - що в цілому буде з фабулою закінчення війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

“Ці два питання точно найактуальніші, тому що навіть зараз про них говорять”, - пояснив глава держави.

За словами Зеленського, наразі він не має чіткої відповіді, як саме може відбуватись моніторинг.

“Думаю, що в будь-якому випадку - розвідка, супутник, технічні дані. Все це Америка, Європа буде робити. Дронами технічно все це можна контролювати. Використання дронів, скидів, КАБів, літаків, гвинтокрилів, ракетних ударів - все це точно контролюватися буде. Я впевнений, що саме це і зменшиться. Натомість з деякою зброєю - як-то стрілкова, артилерійська або мінометна, яка захована у посадки, з цим вже буде складніше”, - висловився президент.

Втім, найскладніше питання - це лінія розмежування. Як приклад, він згадав так звану буферну зону після 2024-го, яка була сформована після Мінських угод, де були “постійно якісь порушення”.

“Не думаю, що дуже багато є, в цьому розумінні слова, активістів із країн-партнерів, які будуть думати про якусь відповідну місію”, - сказав український президент.

Нагадаємо, в ISW заявляють, що Україна готова до компромісів, але РФ відхиляє всі мирні пропозиції. Аналітики зауважують, що навіть спецпосланець США в Україні Кіт Келлог нещодавно підтвердив, що Київ залишається відданими спробам знайти шлях врегулювання у війні.

Зауважимо, Володимир Зеленський заявив, що прибуття миротворців до України станеться це лише в момент закінчення війни. З його слів, відбувалися зустрічі щодо коаліції охочих. Однак, наголошує президент, “всі хочуть ceasefire, а вже потім продовжувати активні дипломатичні дії в будь-якому випадку”.

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