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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Зеленський розповів, яка доля чекає на полонених китайців в Україні

Китайські полонені в Україні перебувають у нормальних умовах. Київ готовий обміняти їх на українських військових, але відповіді від протилежної сторони наразі немає.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Полонені громадяни Китаю

Полонені громадяни Китаю. / © СБУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що китайські громадяни, які перебувають у полоні в Україні, мають “нормальні” умови утримання. За його словами, Київ вже визначився, що пропонує обміняти іноземців на українських військовополонених, однак відповіді з іншого боку наразі не отримано.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 27 травня.

“Нормальна доля у них. Ми ж сказали, на кого ми міняємо – на українських військових. Пропозиції з тієї сторони після наших сигналів поки що не було”, – сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що корейські громадяни, які були затримані, “поки у нас”.

Нагадаємо, у квітні декілька громадян Китаю були захоплені на полі бою. Вони воювали за агресорку Росію.

Пізніше стало відомо, що військових КНР у підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Йдеться про понад 150 осіб. Reuters повідомляє, що ці солдати не мають прямого стосунку до уряду КНР, а є найманцями.

Китай свою причетність до цього відкидає. Мовляв, позиція КНР щодо української кризи — як Пекін називає війну — “є дуже чіткою та широко визнана міжнародною спільнотою”.

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