ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
574
Час на прочитання
1 хв

Зеленський озвучив співвідношення сил і особового складу на фронті

Українська армія має суттєві переваги в артилерії і дронах FPV.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

ЗСУ значно переважають противника за кількістю артилерії, а з дронами FPV ситуація також складається на користь України.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 12 серпня.

«Приблизно на сьогодні, артилерія 1 до 2,4 у бік противника. Дрони FPV — 1 до 1,4 на нашу користь. Не вистачає грошей на дрони, тому поки 1 до 1,4, хоча ми вважаємо 1 до 2,5 ми можемо легко тримати на нашу користь, навіть 1 до 4 могли б на нашу користь, але шукаємо фінансування у європейських партнерів. Особовий склад 1 до 3 у бік противника щодо кількості», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що інженери 3 Штурмової бригади спільно з компанією Omnitech створили унікальний дрон із штучним інтелектом — «Павук Допхін», який допомагає знищувати ворогів на відстані понад 50 км.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie