Зеленський озвучив співвідношення сил і особового складу на фронті
Українська армія має суттєві переваги в артилерії і дронах FPV.
ЗСУ значно переважають противника за кількістю артилерії, а з дронами FPV ситуація також складається на користь України.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 12 серпня.
«Приблизно на сьогодні, артилерія 1 до 2,4 у бік противника. Дрони FPV — 1 до 1,4 на нашу користь. Не вистачає грошей на дрони, тому поки 1 до 1,4, хоча ми вважаємо 1 до 2,5 ми можемо легко тримати на нашу користь, навіть 1 до 4 могли б на нашу користь, але шукаємо фінансування у європейських партнерів. Особовий склад 1 до 3 у бік противника щодо кількості», — сказав він.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що інженери 3 Штурмової бригади спільно з компанією Omnitech створили унікальний дрон із штучним інтелектом — «Павук Допхін», який допомагає знищувати ворогів на відстані понад 50 км.