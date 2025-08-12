Зеленський озвучив співвідношення сил і особового складу на фронті

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

ЗСУ значно переважають противника за кількістю артилерії, а з дронами FPV ситуація також складається на користь України.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 12 серпня.

«Приблизно на сьогодні, артилерія 1 до 2,4 у бік противника. Дрони FPV — 1 до 1,4 на нашу користь. Не вистачає грошей на дрони, тому поки 1 до 1,4, хоча ми вважаємо 1 до 2,5 ми можемо легко тримати на нашу користь, навіть 1 до 4 могли б на нашу користь, але шукаємо фінансування у європейських партнерів. Особовий склад 1 до 3 у бік противника щодо кількості», — сказав він.

