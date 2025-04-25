Зеленський розповів, якою ракетою Росія вбила людей у Києві: подробиці

Наслідки атаки РФ на Київ / © ДСНС

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що лише сьогодні завершилися рятувальні роботи на місці одного з наймасштабніших ударів Росії по Києву 24 квітня.

Про це він написав у Telegram.

«Зараз у лікарнях залишаються понад 30 постраждалих, серед яких є пацієнти з тяжкими пораненнями та ампутаціями», — заявив Зеленський.

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За словами президента, попередні висновки експертів свідчать, що ракета, яка вбила киян, була балістичною і, ймовірно, поставлена з Північної Кореї.

«У ракеті було щонайменше 116 компонентів, більшість з яких, на жаль, вироблені американськими компаніями. Це свідчить про недостатній контроль і тиск на Росію та її союзників», — наголосив Зеленський.

Президент закликав міжнародну спільноту до жорсткішого тиску на РФ та її спільників. Він підкреслив, що в сучасному світі війна не є локальною подією — агресори діють у коаліції, а отже, і захист має бути колективним.

Україна, за його словами, 45 днів тому погодилася на пропозицію президента Трампа щодо припинення вогню — у повітрі, на морі та на фронті. Також була зроблена пряма пропозиція Росії припинити атаки щонайменше на цивільні об’єкти. Але ці ініціативи Росія відкинула.

«Без тиску нічого не зміниться. Припинення вбивств — це перший пріоритет», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, стали відомі нові подробиці про родину, яку вбила Росія своєю ракетою під час удару.