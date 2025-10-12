ТСН у соціальних мережах

Війна
123
1 хв

Зеленський розповів Макрону, як змінилися російські удари

Президент Зеленський повідомив Макрону, що російські атаки по Україні стали “більш підлими”, і наголосив на потребі посилення систем ППО.

Кирило Шостак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої розповів про зміну характеру російських атак по Україні та закликав до посилення систем протиповітряної оборони.

Про це голова держави розповів у Facebook.

“Говорив з Президентом Емманюелем Макроном. Дякую за те, що Франція так багато робить для захисту життя”, — зазначив Зеленський.

Глава держави повідомив, що Росія зараз користується ситуацією, коли увага світу зосереджена на Близькому Сході та внутрішніх справах інших країн. За словами Зеленського, через це “російські удари стали більш підлими”.

Президент поінформував свого французького колегу про першочергові потреби України, серед яких головною залишається ППО — системи та ракети для відбиття масованих атак.

Окрім цього, лідери обговорили розширення програми PURL, спрямованої на зміцнення обороноздатності України, а також скоординували подальші дипломатичні кроки з партнерами.

“Працюємо, щоб тиску на Росію стало більше”, — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 12 жовтня росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні — випустили понад 100 ударних дронів та ракету.

