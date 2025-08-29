Зеленський розповів про ситуацію на фронті: які ділянки найнебезпечніші

Володимир Зеленський. / © president.gov.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Наразі окупаційна російська армія концентрується на Покровському напрямку. На цій ділянці фронту зосереджено близько 100 тис. солдатів РФ. Втім, загарбникам непросто.

Про це заявив президент України під час спілкування з журналістами 29 серпня.

“Вони готують в будь-якому випадку наступальні дії. Важливо, що ми це знаємо і контролюємо”, - наголосив глава держави.

За його словами, тим часом у Харківській українські військові проводять активні дії. Зокрема, у Куп’янську. Станом на сьогодні, за інформацією президента, за останні дві доби було знищено 30 російських диверсантів.

На Сумщині, каже Зеленський, українські захисники витісняють окупаційне військо. Змін у Запорізькій області немає. Втім, небезпека існує, адже тут загарбники “накопичують свої десантні сили і це угруповання у них достатньо велике”.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ мали успіх в районі Мирнограда на Донеччині. Українські підрозділи просунулися до села Новоекономічне. Однак у розпоряджені ISW є геолокаційні відеозаписи, які свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на півдні від Покровська та на північ від Лисівки.

Тим часом військовий оглядач Богдан Мирошников заявив про те, що на Новопавлівському напрямку тривають важкі бої. Українські захисники намагалися покращити свої позиції на окремих ділянках, проте ворог активно продовжує наступальні дії.

З його слів, також окупанти просунулися під Торецьком. Хоча місто ще не повністю під контролем росіян. Втім, оборона українських захисників там наближається до завершення. За наявною інформацією, низка українських позицій уже певний час перебувають в оточенні.