Війна
117
2 хв

Зеленський розповів про удари по російській економіці: що змінилося в паливному балансі Кремля

За його словами, удари суттєво вдарили по потужностях переробки пального в Росії, викликавши дефіцит і черги.

Кирило Шостак
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський розповів про результати українських ударів по російській економіці та ситуацію з постачанням далекобійної зброї. За його словами, внаслідок атак Україна вивела з ладу понад 20% потужностей російської нафтопереробки — у деяких випадках втрати сягають до 27% виробництва пального.

Про це голова держави розповів під час зустрічі з журналістами.

“Ми вважаємо, що росіяни втратили потенціал у розмірі більше 20% від нафтопереробки, десь 22–27% свого палива, і тому були черги. Там є проблема”, — зазначив Зеленський.

Він пояснив, що після влучань Росія почала перерозподіляти виробництво між іншими нафтопереробними заводами, зокрема тими, що випускають дизельне паливо. Саме тому, за словами президента, завдання українських сил — продовжувати роботу по об’єктах, які нарощують випуск пального, щоб не дозволити Кремлю компенсувати втрати.

Щодо постачання далекобійної зброї Зеленський повідомив, що 90–95% ударів Україна завдає власними засобами, адже кількість західного озброєння залишається обмеженою.

“З далекобійної зброї Європи ми застосовуємо тільки Storm Shadow у нормальній кількості і менше — SCALP. Більше ніякої зброї Європи ми не застосовуємо, у нас просто її немає. Загалом щодо далекобійних уражень – 90–95% це наша зброя”, — підкреслив глава держави.

За його словами, українські розробки та власне виробництво далекобійних засобів ураження стають ключовим чинником у збереженні стратегічної ініціативи.

“Треба просто над цим щодня працювати”, — додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив розширити застосування далекобійної зброї.

