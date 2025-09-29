Зеленський розповів про успіхи на Донеччині: звільнені території та втрати окупантів

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський повідомив про успішне продовження Добропільської контрнаступальної операції. За його словами, українським підрозділам вдалося звільнити понад 174 квадратні кілометри території та очистити від російських диверсантів понад 194 кілометри.

Про це президент розповів у вечірньому зверненні.

“На початок сьогоднішньої доби нашим силам вдалося звільнити вже, і це від початку операції, понад 174 квадратні кілометри”, — зазначив президент.

Глава держави також навів дані про втрати російських окупантів у межах цієї операції: майже 3200 військовослужбовців, більшість з яких — безповоротні втрати.

Зеленський окремо зупинився на ситуації в Куп'янську, на прикордонні Харківщини та на стику Донецької та Дніпровської областей. Він визнав, що ситуація там залишається складною, але підкреслив професійні дії українських захисників.

“Непросто там, але важливо, що українські воїни, наші підрозділи роблять усе належне для захисту позицій. Дякую вам за це”, — зазначив президент.

Глава держави висловив подяку всім залученим підрозділам за їхню ефективність та зазначив, що операція триває. Ці успіхи демонструють здатність ЗСУ не лише стримувати ворога, а й повертати під контроль українські території.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська оточили частину російських підрозділів на Добропільському напрямку.