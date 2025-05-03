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- Війна
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Зеленський розповів про знищення військових обʼєктів в окупованому Криму
Сили оборони провели операцію зі знищення російських військових обʼєктів.
Українські військові протягом доби знищили два російські літаки, що це раз доводить силу українських спроможностей.
Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
Він відзначив збиття російського винищувача Су-30 над Чорним морем українським морським дроном.
Крім того, президент України заявив про ураження військових обʼєктів загарбників в окупованому Криму.
«Дуже влучно наша армія провела операцію по військових обʼєктах на території Криму: мінус іще один, другий російський літак за добу», — заявив Зеленський.
Раніше повідомлялося, що вперше в історії бойовий літак Су-30 був знищений українським морським дроном Magura.
Ми раніше інформували, що російській літак Су-30, який був збитий українським надводним дроном над Чорним морем, використовував для обстрілу України ракети X-59/69.