Зеленський розповів про знищення військових обʼєктів в окупованому Криму

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Українські військові протягом доби знищили два російські літаки, що це раз доводить силу українських спроможностей.

Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Він відзначив збиття російського винищувача Су-30 над Чорним морем українським морським дроном.

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Крім того, президент України заявив про ураження військових обʼєктів загарбників в окупованому Криму.

«Дуже влучно наша армія провела операцію по військових обʼєктах на території Криму: мінус іще один, другий російський літак за добу», — заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що вперше в історії бойовий літак Су-30 був знищений українським морським дроном Magura.

Ми раніше інформували, що російській літак Су-30, який був збитий українським надводним дроном над Чорним морем, використовував для обстрілу України ракети X-59/69.