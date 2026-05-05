Зеленський шокував новим числом втрат армії Путіна та попередив про ще сильніші атаки

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ліквідацію понад 35 тис. російських окупантів за квітень та значне зростання середньодальних ударів по ворогу. Україна подвоїла кількість мідлстрайків і готує масштабне залучення роботизованих систем на фронті.

Про це глава держави написав у Мережі.

Зеленський заслухав звіт військового командування та міністра оборони Михайла Федорова за підсумками квітня. За словами президента, українські сили демонструють вагомі результати у знищенні противника.

Реклама

Втрати РФ за квітень 2026 року

«Росія щомісяця несе значні втрати в особовому складі, і за квітень понад 35 тисяч убитими та тяжко пораненими. По кожному ураженню є чітке підтвердження», — поінформував глава держави.

Водночас Збройні сили України утримують стабільний рівень оборони позицій, а головним завданням залишається подальше нарощування результатів.

ЗСУ збільшать кількість мідлстрайків

Значно збільшилась і кількість так званих мідлстрайків: нині уражень на дистанції понад 20 км удвічі більше, ніж у березні, і вчетверо більше, ніж у лютому.

«І буде ще більше. Це пріоритетний напрямок», — анонсував Зеленський.

Реклама

Операції з НРК

Окремо він наголосив на необхідності масштабування роботизованих операцій. Упродовж квітня було виконано понад 10 200 логістичних та евакуаційних завдань за допомогою наземних роботизованих комплексів (НРК), що є суттєвим показником, однак для потреб фронту цього недостатньо.

«Відповідно, контрактування НРК, виробництво, постачання у війська повинні постійно зростати. Травень має дати більші показники, і це визначено як цільовий показник для військових та Міністерства оборони», — повідомив президент.

Він додав, що у подальшому планується активне збільшення виробництва всіх видів безпілотників і роботизованих систем.

Щоденні втрати ворога

Нагадаємо, в кінці квітня командувач Нацгвардії України Олександр Півненко заявив, що армія РФ щодня втрачає щонайменше тисячу осіб, досягаючи лише мізерних територіальних здобутків. За його словами, окупанти просуваються вкрай повільно та мають обмежені тактичні можливості для прориву. Півненко наголосив на важливості розвитку мідлстрайків для знищення ворожих ресурсів у тилу та впровадженні наземних роботів для безпечної евакуації й логістики.

Реклама

Станом на 5 травня загальні втрати російської армії сягнули близько 1 336 120 осіб, з яких 970 ліквідовано та поранено за останню добу. Генштаб ЗСУ повідомив також про значне знищення ворожих зброї і техніки.

Новини партнерів