Зеленський сказав, чи можливий наступ росіян на Сумщині та Харківщині

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання про те, чи можливий наступ російських військ у Сумській та Харківській областях.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з журналістами.

Зеленський стверджує, що у ворога немає сил для наступу на Сумщині.

«На Сумщині у них немає сил. Вони потрішечки будуть перекидати все на Покровськ. Вони розуміють, що більше часу «продавати» щось президенту Трампу як свої начебто успіхи вони не зможуть», — розповів президент.

Нагадаємо, коментуючи ситуацію на фронті, Зеленський повідомив, що Покровськ на сьогодні є головною ціллю російської армії, і заявив про нарощування угруповання захисників для його оборони. За словами глави держави, ворог хотів, щоб Куп’янськ був основною ціллю, але не має там можливостей для наступу. На Новопавлівському напрямку ситуація більш-менш стабільна; у Лимані загарбники повністю втратили наступальну ініціативу; Часів Яр та Костянтинівка — без успіху противника; українські сили трішки просунулися на Сумському напрямку.