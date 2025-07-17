Зеленський сказав, що змусить Путіна погодитися на закінчення війни / © Офіс президента України

Реклама

Президент України Володимир Зеленський вважає економічні санкції «гуманітарним» способом зупинити війну, що дозволяє уникнути прямої військової участі США у конфлікті з Росією. Він наголошує, що такий тиск здатен переконати Владіміра Путіна припинити агресію.

Про це повідомляє New York Post.

На думку Зеленського, санкції безпосередньо вплинуть на фінансовий стан пересічних росіян. А це може призвести до різкого падіння популярності Путіна всередині країни. Також, ймовірно, це викличе громадський протест з боку населення, яке вже перебуває під значним тиском.

Реклама

«Вони бояться, що у них або заберуть гроші, або їх посадять у в’язницю [якщо вони зараз висловляться]», — пояснив Зеленський. Проте він додав: «Але коли людей… звільняють з роботи, бо відбуваються скорочення, бо роботодавець не може цього терпіти, і все скорочується через економіку, тоді завжди відбувається соціальний вибух».

Зеленський переконаний, що ця стратегія може допомогти президенту США Дональду Трампу покласти край війні. За його словами, Путін, який одержимий владою, втратить бажання продовжувати насильство, якщо втратить підтримку власного народу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву президента США Дональда Трампа, який раніше поставив Росії 50-денний термін для зупинки війни, пригрозивши санкціями у вигляді 100% мит на нафту. За словами Зеленського, будь-яке зволікання — це нові смерті та руйнування.