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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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276
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Зеленський стверджує, що ЗСУ відштовхують росіян з Сумщини

Зеленський запевнив, що ЗСУ на Сумщині «потроху відштовхують окупанта».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські підрозділи на Сумщині «потроху відштовхують» окупантів.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні за 12 червня.

Зеленський розповів, що заслухав доповідь головкома Сирського про ситуацію на фронті. Передусім, на Покровському, Курському напрямках і прикордонні Сумщини.

«Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта. Дякую вам! Дякую кожному нашому солдату, сержанту й офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу», — запевнив Зеленський.

Раніше у DeepState повідомили, що станом на 10 червня армії РФ вдалося окупувати в Сумській області 200 квадратних кілометрів.

Зокрема, повідомлялося, що росіяни вже штурмують центри прикордонних громад.

Також повідомлялося, що на деяких ділянках армія РФ перебуває за 20 кілометрів від міста Суми. Це створює загрозу ударами FPV-дронами по місту.

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