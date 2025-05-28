Зеленський у Німеччині назвав те, що позбавить сенсу російський наступ

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський у Німеччині анонсував угоди щодо ППО та виробництва дронів із Німеччиною, назвавши їх «дуже важливими» для України і такими, що не дозволять РФ продовжувати воєнний терор.

Про це йшлося у Берліні під час зустрічі Зеленського з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом 28 травня.

«Дуже важливі для нас домовленості з Німеччиною щодо ППО. Німеччина нас постійно підтримує і ракетами для ППО. Я хотів би за це подякувати. Хочу підкреслити, саме така підтримка позбавляє сенсу російський терор», — сказав президент України.

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Він зазначив, що так само, коли йдеться про нову підтримку зброєю для ЗСУ, про більшу далекобійність для українських військових, йдеться і про те, як позбавити сенсу російські наступальні дії.

Три складові, що позбавлять сенсу російський наступ

За словами Зеленського, оборонна взаємодія, далекобійність, спільні виробництва — це ті кроки, що не дозволять РФ просуватися і продовжувати воєнний терор.

«Поки Путін буде сподіватися на свої наступи, удари, штурми, він буде уникати реальної дипломатії. Саме тому нам потрібна подальша оборонна взаємодія усіх в Європі та Європи зі Сполученими Штатами Америки. Саме тому нам потрібна достатня далекобійність. Саме тому треба бути впевненими у фінансуванні нашої армії та стійкості України», — сказав Зеленський.

Він додав, що саме для цього слід використовувати російські заморожені активи.

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«Німеччина може в цьому нам допомогти», — додав президент.

Третьою важливою складовою на шляху до зупинення диктатора РФ є спільні виробництва України та партнерів.

«Я радий, що сьогодні між нашими державами є нові домовленості щодо спільних проєктів. Ми не будемо говорити публічно всі деталі, але сьогодні є наші домовленості про інвестиції виробництва в Україні. Передусім, зброї — це виробництво дронів, те, що дозволяє найбільш ефективно берегти життя наших воїнів», — сказав український президент.

Він повідомив, що представники урядів Німеччини та України підписали угоду про співпрацю.

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«Про будівництво і розвиток виробництва», — деталізував Зеленський.

Нагадаємо, під час брифінгу з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом 28 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія зможе воювати до літа 2026-го, і відповів, чи протримається Україна.

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