Зеленський відреагував на масований удар Росії по Україні

Наслідки обстрілів України 10 червня 2025 року. / © Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський відреагував на один із найбільших повітряних ударів Росії по Україні, який стався в ніч проти 10 червня.

За його словами, обстріли росіян виявилися гучнішими за спроби міжнародної спільноти змусити Кремль до миру.

Наслідки обстрілів України 10 червня 2025 року. / © Володимир Зеленський

«Вже котру ніч замість припинення вогню — масовані удари „шахедами“, крилатими ракетами та балістикою», — заявив глава держави.

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Загалом у цій атаці Росія випустила 315 дронів, з яких 250 — «шахеди», а також сім ракет, включно з двома балістичними ракетами північнокорейського виробництва.

Окремі з ударів припали на Київ, Одесу, Дніпропетровщину та Чернігівщину. В Одесі російською мішенню став пологовий будинок. Пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Відомо про 13 поранених та загиблих — кількість жертв уточнюється. Президент висловив співчуття рідним.

Наслідки обстрілів України 10 червня 2025 року. / © Володимир Зеленський

У зверненні Зеленський наголосив, що міжнародна відповідь на такі удари має бути жорсткою та предметною.

«Потрібен жорсткий тиск заради миру. Дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру. Дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії», — сказав президент.

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Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 10 червня масовано атакували Київ та Одесу ударними безпілотниками, а також крилатими та балістичними ракетами.